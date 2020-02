JÄÄKAART | Püsi kaldal! Petlik jäide veekogudel annab päästjatele hulganisti tööd

Harjumaa veekogude kaardistamine näitas sel nädalal päästeameti hinnangul selgelt, et jää peale minek ei ole turvaline, sest jääkihi paksus jäi 1-3cm vahele või puudus jää sootuks.

Hiljutiste miinuskraadidega veekogudele tekkinud jääst on tingitud hüppeline väljakutsete arv, mille puhul päästjad peavad inimesi, eeskätt lapsi veekogudelt ära kutsuma, sest jää ei ole piisavalt paks, et sellel viibimine oleks ohutu, teatas päästeamet.

Selle nädala jooksul on Harjumaa päästjad mõõtnud mitmete veekogude jää paksust ja üldise nimetajana saab välja tuua, et jää on kas väga õhuke või puudub täielikult.

Jääd esines pooltel kontrollitud veekogudel ja enamasti oli jääkihi paksus 1-3cm. Samas mõõdeti näiteks Kahala järvel jääkihi pakuseks 3-6cm, sealjuures oli kolmandik veekogust jäävaba.

Jääle minek sellises olukorras on äärmiselt ohtlik, sest esimeste kindlamate sammude järel võib jääkiht jalge all olla ootamatult õhuke. Samuti võivad jääolud olla väga muutlikud – Männiku järvel tehtud mõõtmine andis tulemuseks 6cm ja juba paar päeva hiljem kõigest 3cm, teatas päästeamet.