Jaak Valge: Mart Helme väljaütlemine on kujundlik ja mitmetimõistetav, see polnud suunatud ühegi konkreetse isiku vastu

Riigikogu liige nentis Delfiga suheldes, et järgmise nädala koalitsiooninõukogu detailidega - kus arutatakse Mart Helme Deutsche Welle intervjuud ja sellest tulenenud avalikku debatti - ta kursis pole. Ka ei tea ta, millise rõhuasetusega suunduvad kõnelusele EKRE esindajad.

"Arvan, et mina neil koalitsioonikohtumistel ei osale, ma ei ole minister, fraktsiooni esimees ega erakonna esimees või aseesimees. Aga arvan, et lähenemine kujundatakse homme," sõnas ta.

Valge märkis, et skandaal on tema silme läbi tekkinud suuresti tühja koha peale.

"Mart Helme on hea kujundliku väljenduslaadiga, aga mina saan aru, et tema lause põhisõnum ei olnud see, et geid peavad Eestist lahkuma, vaid et erinevates riikides on erinev olukord, Rootsis on teistsugune olukord kui Eestis," avaldas ta oma nägemust käimasolevast debatist. Valge lisas, et talle on vastukarva, kui poliitikute väljaütlemisi katsutakse suruda "väga kitsasse, poliitkorrektsesse raami, kus räägitakse kindlakskujunenud loosungitega".

Riigikogu liige rõhutas, et EKRE üheks eesmärgiks ongi muuhulgas tsensuuri vastu olemine ja sõnavabaduse kaitsmine: "Ega te pole ju täheldanud, et EKRE oleks kellegi peale kaevanud seetõttu, et too ei räägi asjadest nende sõnadega, nagu EKRE tahaks?"

Paralleel Jürgen Ligi juhtumiga

Ent kui võrrelda Mart Helme situatsiooni Jürgen Ligi omaga aastal 2014, siis kas Helmel tuleks Ligi eeskujul oma ametikoht käest anda?

Valge ei näe, et need kaks näidet oleksid üks-ühele võrreldavad.

"Esiteks on see teistsugune olukord. Ligi tigedat väljaütlemist ei olnud võimalik kaksipidi mõista, see käis konkreetse isiku kohta, ning asjas, mida too ise muuta ei saa. Mart Helme väljaütlemine on kujundlik ja mitmetimõistetav, polnud suunatud ühegi konkreetse isiku vastu," põhjendas ta oma arvamust. "Teiseks leian ma - hoolimata sellest, mida ma Jürgen Ligist isiklikult arvan - et ta tagasiastumine oli toona üleliigne, sest ta väidetu oli küll maitsetu, aga pidas faktiliselt paika."