Jaak Valge: ma ei usu, et praegune võimuliit presidendivalimistel Kaljulaidile panustamisega riskiks

"Ma ei näe presidendi sisse, aga arvan, et ta ei loobunud sellepärast, et tahaks kandideerida teiseks ametiajaks Eesti presidendiks. Talle kui globalistile oleks OECD juhi koht atraktiivsem kui ühe väikeriigi presidendi koht," hindab Valge.

"Ta ei ole ilmutanud tahet olla kogu Eesti president, vaid toetanud üht poolt ja eskaleerinud poliitilist vastasseisu. Arvan, et loobumise põhjuseks on asjaolu, et ta sai teavet, et tal pole OECD juhi saamiseks šanssi. Vastasel korral oleks ta oma kandideerimisprotsessiga OECDs jätkanud."

Valge märgib, et Kaljulaid võib ju ise arvata, et tal on võimalus teist korda Eesti presidendiks saada, aga loogika seda ei kinnita. "Praegusel võimuliidul pole ka koos sotsiaaldemokraatidega nii palju hääli, et teda riigikogus ära valida. Valimiskogu häältejaotust oleks raskem prognoosida, aga ma siiski ei usu, et praegune võimuliit temale panustamisega riskiks. Küllap leitakse parem kandidaat, kes ei tekita nii paljudes kodanikes vastumeelsust."

Valge sõnutsi pole viimati mainitutest puudu, isegi vaid praeguse võimuliidu silmadega vaadates. "Pealegi oleks Kaljulaidi esiletoomine EKREle kasulik, sest see aktiveeriks rahvusliku aatesuuna toetajaid."