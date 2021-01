Jaak Valge: koalitsioon lagunes Keskerakonna korruptsioonikahtluse pärast, 12 tundi hiljem oli partei jälle valitsuskõlbulik

Jaak Valge mõistab, miks Reformierakond ja Keskerakond nendega koalitsiooni ei taha teha. "EKRE on neist maailmavaateliselt erinev. Kui meie oleksime koalitsiooni moodustajad ja meil oleks valik, siis meie ka neid kumbagi ei sooviks," selgitas ta.

Valge hinnangul viskas Keskerakond valitsuspartneri EKRE üle parda, kuna olid abielureferendumi vastu. "Küllap nad lootsid koalitsioonilepingut sõlmides, et asi nii kaugele ei jõua. Aga jõudis ja nüüd oli viimane hetk nende poolt see blokeerida," ütles riigikogulane.

Paradoksaalsena tõi Valge välja, et valitsusjuht astus formaalselt tagasi ning koalitsioon lagunes seetõttu, et tema erakond sai korruptsioonikahtluse. "Aga 12 tundi hiljem peab sama erakond võimuläbirääkimisi. Korruptsioonikahtluse osas ju midagi muutunud ei ole, aga Keskerakond on uuesti valitsuskõlblikuks saanud," lisas Valge. Riigikogulase hinnangul vastuolu tõestab, et küsimus oli referendumis, mis polnud neile vastuvõetav.

"Kui Keskerakond oleks olnud aus, ning tagasi astunud korruptsioonikahtluse tõttu, oleks olnud loogiline, et nad täidavad oma lubadused ja hääletavad parlamendis abielureferendumi poolt sellest hoolimata, et valitsus lagunes."

Valge lisas, et pisut alla kahe aasta kestnud valitsus oli ka EKREle üks kannatuste rada. "Paljude asjadega polnud me üldse rahul, aga me ei saanud neid jõuliselt kritiseerida, vaid pidime alla neelama."