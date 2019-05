Jaak Madisoni asemel võib riigikokku saada ekrelane, kes süüdistab Kersti Kaljulaidi põhiseadusliku kriisi põhjustamises

Grünthal on EKRE Järva-ja Viljandimaa ringkonna aseesimees ning Pärnu Maakohtu rahvakohtunik. Igapäevaselt juhib ta firmat OÜ Grünthali Reisid.

Tema seisukohtadest päevapoliitikas saab aimu lehelt Uued Uudised. Mai hakul astus ta näiteks arvamusloos välja Marti Kuusiku kaitseks. Süüdistades ebaõiglases käitumises nii ajakirjandust kui ka president Kersti Kaljulaidi.

Riigipea aadressil tehtud kriitikaga ta end tagasi ei hoidnud. "Avaliku ristilöömisega on ühinenud ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes on jätnud kõrvale põhiseaduslikud väärtused, mille kohaselt peaks president vankumatult olema erapooletu ja õiglane põhiseaduse valvur," ütles ta. "Eirates põhiseaduses märgitud süütuse presumptsiooni põhimõtteid, on ta tahtlikult andnud avalikkusele signaali, et anonüümsete süüdistuste esitamine ajakirjanduse vahendusel on piisavaks aluseks inimese süüdistamiseks ilma kohtuta."

Grünthal arvas, et kui see ei ole põhiseaduslik kriis, siis mis see on. "Ütlen otse, Eesti Vabariigi presidendi ametinimetuse tiitel on Kersti Kaljulaidi poolt täielikult ära määritud."

Marina Kaljuranna asemel saaks riigikokku Lauri Läänemets, kes on muu hulgas töötanud ka Väätsa vallavanemana. Praegu kandideerib ta ka sotside juhiks. Sven Mikseri asendusliige aga oleks ajaloolane Jaak Juske.

Asendusliikme riigikogu liikmeks asumine vormistatakse Vabariigi Valimiskomisjoni või riigikogu juhatuse otsusega.