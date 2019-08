Jaak Madison viibis kinnipeetud Hannes Rummiga jaoskonnas samal ajal, politsei uurib asja

Politsei kontrollib, kas Hannes Rummi joobes juhtimisega seotud teavet käideldi nõuetekohaselt. "Kuna Jaak Madison viibis sel päeval abipolitseinikuna samas jaoskonnas, kuhu Rumm menetluse alustamiseks viidi, siis PPA kontrollib, kas Madison võis jaoskonnas temaga kokku puutuda," ütles Härson. "Praegu teadaolevalt viibisid nad politseijaoskonna ruumides samal ajal," lisas ta.

Madisoni võimalikku teabeleket uuritakse, kuna 14. augustil postitas Madison Facebooki krüptilise teksti, kuidas talle teadaoleva info kohaselt pole politseijuht Elmar Vaher usaldusväärne. Eesti Ekspressi väitel käis jutt just Hannes Rummi purjuspäi autojuhtimisest. Madison väitis Delfile, et ei mäleta, kas viibis tööl.

Abipolitseinikule kehtivad nõuded on paika pandud abipolitseiniku seaduse ja ministri määrusega ning erakonda kuulumise keeldu neis ei sisaldu, edastas Härson. Politseiametnike puhul on politsei ja piirivalve seaduses seatud piirang, et politseiametnik ei või olla erakonna liige.

Politseiametnikud ei tohi kuuluda erakonda just sel põhjusel, et ametnikuna kättesaadavat infot ei kasutataks erakonna huvides ära.