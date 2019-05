"Ma arvan seda, et eks valitsuses ise nad peavad jagama töökohustused ära, et kelle õlule siis langeb lõpuks Eesti promomine kaubanduses rahvusvahelistel turgudel, et milline roll on selles väliskaubandus- ja IT-ministril, milline roll on välisministril, milline roll on majandusministril," ütles Madison Delfile. "Eks seda oskavad ikkagi kõige paremini kommenteerida peaminister ja siis iga erakonna esimehed, kes on valitsuses ehk siis meie poolt Mart Helme," lisas ta.

EKRE esimees Mart Helme ega aseesimees Martin Helme ei ole terve tänase päeva jooksul telefoni teel kättesaadavad olnud.