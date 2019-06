Jaak Madison valiti Europarlamendis konservatiivide fraktsiooni laekuriks

Madison selgitas, et ta valiti 2013. aastal nii Albu vallavolikokku kui revisjonikomisjoni esimeheks, kus tegeles sarnase tööga. Laekurirolli kohta edastas Madison: "Ma arvan, et see näitab meie [erakonna - toim] võimekust katta positsioone väiksemate ja suuremate delegatsioonide vahel."

Jaak Madison sai Euroopa parlamendi valimistel 22 823 häält ja pääses selle saagiga parlamenti.