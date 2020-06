Jaak Madison uuesti Euroopa Parlamenti ei lähe: see on suur jutukoda

"Euroopa Parlament on loodud sellise toreda institutsioonina, kus on väga mugav veeta 65- või 70-aastaselt oma pensionipõlve. Kus sult ei nõuta suurt midagi ja enamus seal isegi ei viitsi midagi teha, sind saadetakse lihtsalt preemiana viimasele puhkepaigale. Oled seal ja kogud endale pensioni.

Mina siiski arvan, et kui tahta teha poliitikat, siis poliitikat tehakse vabariigi valitsuses, mitte europarlamendis, mis on suur jutukoda, kus väga palju väljendatakse oma arvamust, millest keegi midagi ei hooli, mis midagi suurel määral ei mõjuta," ütles Madison intervjuus Toomas Sildamile.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Euroopa Parlamendis veedetud aeg on siis justkui mahavisatud, vastas Madison, et seal on ikkagi lõbus ja naljakas teisi närvi ajada.

"Mul on väga hea võimalus europarlamendis kuvada meie erakonna poliitikat, ka välisküsimustes. Mul on hea võimalus europarlamendis tekitada vähemalt frustratsiooni, ajada närvi väga paljusid, kes koridoris lähevad ähmi täis, kui mind näevad... Lõbus ja naljakas, mul on hea meel selle üle.

See ei ole mahavisatud aeg. Aga kui oled veel noor ja energiline, on jõudu ja jaksamist, siis on tunduvalt mõistlikum oma aega ja võimalusi kasutada mujal kui Euroopa Parlamendis," selgitas Madison.

Parema meelega oleks Madison hoopis Eestis valitsuse liige, kuid mullu kevadel ta erakonna esimehelt Mart Helmelt sellist pakkumist ei saanud.

Refereeritud intervjuu täismahus ERR-i uudisteportaalis.