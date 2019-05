Jaak Madison süüdistab presidenti silmakirjalikkuses

Madison ütles Delfile, et ei oska arvata, mida Kuusikut tabanud skandaal EKRE-le tähendab. "Kuna mul sensitiivsed võimed puuduvad, siis ma tulevikku ette ei näe," sõnas ta.

"Ma loodan siiralt, et erakonna esimees leiab kiiresti uue ministrikandidaadi, kes sobib antud ametikohta täitma, valitsus saaks hakata peale sisulise tööga, ellu viima koalitsioonilepingut ja et selline suurem õhutamine presidendi poolt või ka meedia poolt tihti, kus õigust ei mõista enam õiguskaitseorganid ega kohtud, vaid ajakirjanikud koos meediaväljaannete ja presidentidega, et selline olukord kiiremas korras lõppeks," rääkis Madison.

Madison rõhutas, et riigis kehtib jätkuvalt süütuse presumptsioon ja tema vaatab fakte. "Ühtegi avaldust pole eelnevalt politseisse tehtud, ühtegi konkreetset tunnistajat pole, ühtegi fakti pole siiamaani avalikuks saanud ja inimesi hukatakse läbi meedia," loetles Madison.

"Sellest võtab šnitti president, kes ühel juhtumil kutsub üles andestusele, kui avalikkuses tuntud isik peksab jalaga maas lamavat rasedat naist ja tänutäheks premeerib vabariigi aastapäeva kunstilise lavastuse etendamise õigusega ja teisel juhtumil, kus pole isegi ühtegi videosalvestust, kus oleks nähtav peksmine, teeb komejanti ja tsirkust riigikogu saalis, mis on siiski piisavalt austusväärne koht, kuhu mitte ilmuda dressipluusides," lisas ta. "See jätab mulle tohutult kahepalgelise mulje, mis on ehtne silmakirjalikkus," ütles Madison.