Jaak Madison NATO-st: poliitikute poolt on ohtlik mõelda, et ei tohi töötada ohtude minimaliseerimise nimel

"NATO koos iseseisva Eesti kaitsevõimega on põhiline Eesti kaitsevõime ja julgeoleku alustala. Kuid samal ajal on täiesti vastutustundetu, rumal ja ohtlik mõelda paljude poliitikute poolt, et isegi ei tohi töötada ohtude minimaliseerimise nimel ning justkui silmaklappides loodetakse ainult, et ehk kõik toimib ning midagi ei lähe viltu," kirjutab Madison Facebookis.

"Kuid kaitsevõime kohalt on kohustuslik töötada välja kõik variandid erinevateks stsenaariumiteks ja ei saa olla dogmat, et me mingil teemal isegi ei tohi mõelda, kuna mõned ei suuda lihtsalt teemast arugi saada. Eesti kaitsevõime üks põhilisi garantiisid on olnud lähedased suhted Ameerika Ühendriikidega, kes ongi tegelik põhiline jõud NATO-s," märgib ta. "Seega Eesti peab kaitsevõime tagamiseks alustuseks suurendama iseseisvat kaitsevõimet ja koostööd naaberriikidega, et oleks üldse kuhugi võimalik tulla NATO artikkel 5 alusel."