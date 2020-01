Jaak Madison jätkab abipolitseinikuna: sisekontroll ei tuvastanud, et Madison oleks Rummi juhtumi meediale lekitanud

EKRE liige Jaak Madison ütles augusti keskel Eesti Ekspressile, et kahtlustab Rummi oportuniteediga lõppenud kriminaalmenetluse lõpetamises mätsimist ja varjamist, viidates asja peitmises politseijuht Elmar Vaherile. Kuigi meedia kirjutas Rummi joobes juhtimisest vaid mõned päevad enne Madisoni väidet, postitas ta enne seda Facebooki krüptilise teksti: "Paraku on mul infot, õigemini tõendeid, mis seavad tugeva kahtluse alla PPA peadirektori usaldusväärsuse antud ametikohal. Need tulevad avalikuks peagi.”

Jaak Madison ütles toona Delfile, et ei mäleta, kas oli abipolitseinikuna tööpostil 16. novembril, kui Rumm purjuspäi roolist leiti. PPA edastas, et patrull-lehe järgi polnud Madison küll selle juhtumiga seotud, aga osales sel kuupäeval tõesti politseitöös abipolitseinikuna.

Politsei- ja piirivalveameti sisekontroll ei tuvastanud, et keegi politseiametnikest oleks avaldanud Hannes Rummi menetlusega seotud infot kõrvalistele isikutele. "Enne antud menetlust puudutavaid meediapäringuid ei olnud ükski politseiametnik pool aastat infosüsteemides selle juhtumiga seotud andmeid vaadanud," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani.

"Jaak Madison oli abipolitseinikuna tööülesandeid täites sel õhtul Ida-Harju politseijaoskonna hoones, kus ta nägi ka menetlustoiminguteks sinna toodud Rummi ja vestles temaga lühidalt, kuid Madisoni sõnul tema Rummi juhtumist ajakirjanikke ei teavitanud," edastas Jaani. Madison väitis toona meediale, et kuulis Rummi juhtumist aga tuttavate kaudu.

Jaoskonna abipolitseinike rühmajuht vestles Madisoniga detsembris, käies üle teenistusalase info avaldamise põhimõtted, ning Jaak Madison jätkab abipolitseinikuna.