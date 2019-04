Jaak Madison: hale, et Kaljulaid palub kohtumist Putiniga. Ta jätab pealetükkiva külalise mulje

"Kui Venemaa pool teab väga hästi, et Eesti president on minemas Moskvasse suursaatkonna taasavamisele, siis soovi korral oleks tehtud ettepanek ka kohtumiseks Putiniga," kirjutab Madison Facebookis.

"Kuna aga ettepanekut ei tehtud ja selle peale Kaljulaid ise palub kohtumist, on see ikka üpris hale. Vähem kui aasta tagasi lubas sama isik, et enne Moskvasse ei lähe, kui Venemaa ratifitseerib piirilepingu. Õnneks nad seda teinud ei ole," leiab ta.

Madison arvab, et Kaljulaid murdis taas oma lubaduse. "Iseseisva riigi president ei peaks anuma kohtumist. Jätab üpris pealetükkiva külalise mulje," lisab ta.

Eesti avalikkus sai Kaljulaidi soovi kohta teada uudisteagentuuri TASS vahendusel. Presidendi kantselei kinnitas, et soov tõesti on. Kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe kommenteeris Delfile: "President Kaljulaidi Moskva visiidi lõplik kava ei ole veel selge, küll aga oleme diplomaatilisi kanaleid pidi ametlikult küsinud kohtumist president Vladimir Putiniga,". Kohtumist küsiti eile ning vastus Kremlist võiks tulla lähiajal.

Kaljulaid sõidab ühepäevasele visiidile 18. aprillil.