Jaak Madison EKREt kritiseerinud Kersti Kaljulaidile: astu presidendi ametist tagasi! See lõpetaks piinad

"Ajakirjale Foreign Policy on suutnud Kersti Kaljulaid, kes peab end tugeva mandaadi ja toetusega presidendiks, uue intervjuu anda. Üks lause sellest intervjuust: "Nüüd pean mina teistele nende lolle tegusid selgitama ja kaotusi tagasi võtma."" kirjutab Madison Facebookis.

"Pikemalt ei vääri tema presidendile sobimatud poliitiliselt erapoolikud ja tasakaalutud väljeütlemised intervjuus kommenteerimist, kui vaid ehk nii palju, et on olemas üks kiire lahendus tema piinale. Astugu lihtsalt tagasi," leiab Madison. "Toogu põhjuseks ükskõik mida. Näiteks öelgugi, et ta ei taha olla president riigile, mille valitsuses on EKRE. Oleks kõigile hea ja rahulik ning saaksime eluga edasi minna ja mõne aasta pärast on Kaljulaidi nimi ka unustatud."

Ta lisab lõpetuseks: "Kersti Kaljulaid, tehke seda. Teil oleks muidu veel tervelt kaks aastat vaja meie pärast piinelda ja teiseks ametiajaks Te niikuinii tagasi ei saaks. Parem juba kohe ja ise minna."

Foreign Policy küsis Kaljulaidi käest EKRE misogüünsete, antisemiitlike, homofoobsete ja rassistlike kommentaaride kohta, muuhulgas väljendi "Kui on must, näita ust" kohta. "Ma vihkan neid nende käitumise eest ja ma vabandan kuvandi eest, mida see võib tekitada. Korralikud inimesed ei käitu niimoodi. Ei ole kuidagi okei näidata neid märke ja see ei ole vaatepunkt, mida me Eestis jagame."