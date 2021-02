Jaak Joala pärijad katkestasid läbirääkimised MTÜ-ga Meie Viljandi ja hr Harri Juhani Aaltoneniga: monument tuleb eemaldada

TRINITI advokaadid Erki Vabamets ja Maarja Pild selgitavad, et neile sai läbirääkimiste käigus teatavaks, et hr Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril esitanud Patendiametile taotluse sõnamärgi „JAAK JOALA“ registreerimiseks kaubamärgina. Kokku kuues klassis, muu hulgas skulptuuride ja monumentide klassis.

Veel 2. veebruaril toimus sõbralik kohtumine, kus otsiti võimalusi, kuidas muuta monument võimalikult sarnaseks selle algsele kavandile ehk selliseks, mille kohta Maire Joala oli nõusoleku andnud ning mis Jaak Joala väärikust austavalt täidaks linnaruumi. “Hr Aaltonen ei maininud kohtumisel poole sõnagagi, et ta on napilt kaks nädalat varem esitanud Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimiseks taotluse ja sellega on ta näidanud end minu hinnangul ebaausa inimesena, kellega Jaak Joala pärijad läbirääkimisi pidada ei soovi”, lisas Erki Vabamets.