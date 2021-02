Jaak Joala pärijad katkestasid läbirääkimised MTÜ-ga Meie Viljandi ja hr Harri Juhani Aaltoneniga: monument tuleb eemaldada

See tähendab, et alates tänasest läbirääkimisi ei toimu ning pärijad jäävad nõudmise juurde monument eemaldada.

Triniti advokaadid Erki Vabamets ja Maarja Pild selgitasid, et läbirääkimiste käigus selgus, et Aaltonen on 17. jaanuaril esitanud patendiametile taotluse sõnamärgi „JAAK JOALA“ registreerimiseks kaubamärgina. Seda kokku kuues klassis, muu hulgas skulptuuride ja monumentide klassis.

Advokaadid lisasid, et veel 2. veebruaril toimunud kohtumisel otsiti võimalusi, kuidas muuta monument võimalikult sarnaseks selle algsele kavandile, selliseks, mille kohta Maire Joala oli nõusoleku andnud. “Härra Aaltonen ei maininud kohtumisel poole sõnagagi, et ta on napilt kaks nädalat varem esitanud Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimiseks taotluse ja sellega on ta näidanud end minu hinnangul ebaausa inimesena, kellega Jaak Joala pärijad läbirääkimisi pidada ei soovi”, lisas Vabamets.

Jaak Joala kastile tekkis esimene kunstiteos Foto: Kenno Soo

Veebruari alguses otsustas Viljandi linnavalitsus tulla vastu Maire Joalale ja Jaak Joala kuju kinni katta. 2. veebruari hommikul kaeti see vineerplaatidega kinni.

30. detsembril püstitatud Jaak Joala kuju on palju poleemikat tekitanud, kuna nii fännide, laulja esimese abikaasa Dorise ja lese Maire sõnul ei vasta selle tulemus Joala pärandile. Maire Joala saatis Viljandi linnavalitsusele hagihoiatuse ning nõudekirja, nõudes ausambalt Joala sümboolika eemaldamist hiljemalt 18. jaanuariks.