Jaak Aaviksoo võtab kaotust valusalt: ma olen TTÜ nõukogus pettunud

"Loomulikult ma olen ka pettunud, et viiest inimesest, kes kinnitasid, et nad on kindlalt minu taga, ilmselt kaks tükki vähemalt vahetasid poolt," sõnas ta ERRile antud usutluses.

Kas te olete liiga autoritaarne juht olnud? "Ma ei arva, et ma peaksin sel teemal väga spekuleerima. Need on niisugused hinnangulised arvamused, ma eelistan toetuda pigem objektiivsetele näitajatele, mis tehnikaülikooli arengut ja ka sisemist rahulolu puudutavad," kostis Aaviksoo üldsõnaliselt.

Edasiste plaanide kohta lausus ta: "Iseenesest maailmas on väga palju huvitavaid väljakutseid ja võib-olla lihtsalt väiksema koormusega, ma ei ole ka enam 25."

Kas ta sooviks ehk kandideerida Tallinna ülikooli uueks rektoriks? "(Naerab) See ei ole tõsiseltvõetav jutt."

Ülikooli nõukogu koosseisus on 11 liiget. Land sõnas täna Delfile, et kuigi ta ei tea öelda, kuidas hääled eile nõukogus jagunesid, siis vajaminevad 2/3 sai just tema. Ta sõnas, et need hääled polnud aga kindlasti umbusaldusavaldus senisele rektorile Aaviksoole. "Nõukogu kaalus erinevaid kandidaate ja tulevikku silmas pidades leidis parema kandidaadi," lausus Land.