Jaak Aaviksoo TTÜ teadlastest: see pole bandiitide pesakond

Niisiis lepiti kokku, et McBride jääb anonüümseks ning Aaviksoo sõnul on tema oma poolt sellest kokkuleppest hoidnud - ka pärast seda, kui doktorant ise end avalikustas. "Pean kahetsusväärseks neid etteheiteid, mida mulle on tehtud konfidentsiaalsus kokkuleppe pidamise eest," nentis rektor.

Nõupidamisel lepiti kokku ka auditi korraldamine, mis sai endale ülesandeks teha erakorralisi väljavõtteid Europa rahadest rahastatud projektide aruandluse osas. Aaviksoo sõnul lõppes see audit vahetult enne jaanipäeva ning mingeid kuritarvitamisi ei leitud.

"Ma tahan rõhutada kahte asja. Esmalt, ma jagan täiel määral neid sisukohti, mida erinevad toimetused on väljendanud, rahapuudus ei õigusta pettust ning kuritegevust. Reaalse elu surumine tööajatabelitesse on mõningal määral vaieldav ning neid vaidlusi on peetud ka Eesti järelvalvekomisjonidega ning teatud juhtudel on otsustatud kõrgkoolidelt osa rahast tagasi nõuda. Seda on juhtunud pea kõikides Eesti teadusastusutes. Ma loodan, et tehnikaülikoolis konkreetse kaasusega seda ei juhtu," sõnas ta.

Ta jätkas: "Iga teadusasutus ja selle juhtkond peab seisma selle eest, et selle teadlasi ei süüdistataks tegudes, mida nad on oannud toime ilma tõenditeta. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et selle olukorra must-valgeks värvimine või nõiajahi alustamine pole midagi, mida peaks ülikool alustama," jätkas ta.

"Ma olen pärast tänast arutelu rektoraadis jõudnud arusaamisele, et me peaksime pöörduma omalt poolt prokuratuuri isegi olukorras, kus meil puuduvad konkreetsed vihjed kuriteoteatise tegemiseks. Me peaksime paluma koostööd selleks, et kasvatada usaldus ülikoolisiseste protseduuride vastu," sõnas Aaviksoo.

Ta lõpetas oma sõnavõtu öeldes, et protsessid tõe väljaselgitamiseks ei saa olema kiired, kuid ta soovib taaskasvatada usaldust ning leida süüdistustele tõendid või need ümber lükata. "Tallinna tehnikaülikooli teadlaskond pole bandiitide pesakond!" lõpetas ta.