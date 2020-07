Jaak Aabi suurest isikukaitsevahendite tellimusest on osa alles teel Eestisse

Delfi kirjutas juuni alguses, et kaitsevahendite tellimuse viimased kogused anti Hiinas Eestisse transportimiseks üle alles 5. juunil. Tellimus jõuab siia raudteed pidi ja kokku tuli Hiinast kaitsevahendeid rongiga 31 konteinerit, mis kõik pidid eelduste kohaselt juuni lõpuks kohal olema.

See prognoos aga vett ei pidanud, vaid tänase seisuga on osa tellimusest veel Eestisse jõudmata. "Praeguseks on 31-st konteinerist Eestis 18 konteinerit ja viimane peaks Eestisse kohale toodama hiljemalt 14. juuliks," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Lendok.

Lendok selgitas, et kõik konteinerid on jõudnud Poola sihtjaama kohale ning sealt tuuakse need veokitega 2-3 kaupa Eestisse. "Kogu Hiinast tehtud tellimusest on seega hetkeseisuga Eestis ligikaudu 80% vahenditest," sõnas ta.

Pikk kohalejõudmine on Lendoki sõnul tingitud mitmetest erinevatest mõjutajatest, millest peamiseks on ilmselt olnud dokumentatsiooni korraldus ja asjaajamine rongitranspordi jaoks. Samuti oli Hiinas vahepeal ka puhkuseperiood. "Samas on rongitransport olnud ka teadlik valik, sest see on kordades lennutranspordist odavam ning vajalik varu isikukaitsevahendeid oli Eestis olemas ja seega polnud ka otseselt hädavajalik vahendid kiiresti Eestisse saada," lisas Lendok.

Kaup on seni vastanud nõuetele

Eraettevõtete poolt tellitud isikukaitsevahendite puhul on mitmel juhul olnud probleeme nende sertifikaatidega. Lendok kinnitas, et need vahendid, mis on riigi poolt tellitud on kõik üle kontrollitud ja vastavad nõuetele.

"Eestisse jõudmisel kontrollib kogu kauba üle tehnilise järelvalve amet, terviseamet ja ministeeriumi esindaja ning lisaks ka kaubanduslik kontroll kolmanda osapoole poolt. Seni on kõik kaup vastanud nõuetele," ütles Lendok.

Tellimus tehti juba märtsis

Kõnealuse isikukaitsevahendite tellimuse tegi Aab märtsis, kui koroonakriisi hargnedes avastas riik, et isikukaitsevahenditest on tõsine puudus. Aab, kes oli määratud varude eest vastutajaks, sõlmis kiirelt suuremahulise isikukaitsevahendite tarnimise leppe Hiina ettevõttega Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co, mis läks maksma 10,5 miljonit eurot.