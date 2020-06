Jaak Aabi suurest Hiina kaitsevahendite ostust pool ehk 31 konteinerit seiklevad veel Eestisse

Tema sõnul võib umbkaudu öelda, et hetkel on Eestisse ikka veel teel pool Aabi poolt Hiinast ostetud isikukaitsevahenditest. „Arvestades seda, et lennukitega toodi kõige vajalikumad ja ka kubatuurilt väiksemad IKV-d, on tükkides ja rahalises mahus lennukitega Eestisse jõudnud umbes pool kogu tellimusest.“

Samas pole Hiina ettevõtte tellimuse saabumise venimisel suuremat mõju riigi varustatusele, sest juba tarnitud tellimuse osa ja vahepeal lisandunud teiste tarnetega kokku on Eestis olemas ligi kahe kuu isikukaitsevahendite varud. Lendoki sõnul suunatakse rongiga saabuvad vahendid seega septembriks loodavasse riigi kesksesse varusse.

Mida Hiinast telliti? Hiina lepingu kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit ehk ca 10,5 miljonit eurot. Tellimus sisaldas nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade ühe kuu vajadusi. Telliti järgnevaid isikukaitsevahendid:



•kirurgiline ühekordne mask – 5,5 miljonit



•respiraatormask FFP2 – 2 miljonit



•respiraatormask FFP3 – 100 000



•kaitseprillid – 100 000



•kindad – 25 miljon paari



•kaitsekitlid (kolm erinevat tüüpi) – 1,1 miljonit



•peakatted – 500 000



•jalanõude katted – 2 miljonit



Allikas: rahandusministeerium