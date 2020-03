Jaak Aab vajalike isikukaitsevahendite tarnest: meil on vaja kiiret lahendust, valitsusasutused töötavad selle nimel

Alates eilsest eriolukorra tööde juhiks määratud riigihaldusminister Jaak Aab (vastutades desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu eest väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi) kinnitab, et uus nädal peaks tooma omavalitsustele ja riigiasutustele 200 000 liitrit desinfitseerimisvahendit - sellest piisavat nendele asutustele tervelt kuuks.

Isikukaitsevahendite hulka kuuluvad lisaks steriliseerivale vedelikule nii kaitsemaskid, respiraatorid, kindad kui ka üleriided. Riigikantselei hinnangul on vajadus umbkaudu 10 miljoni maski järele.

„Nende vahendite leidmine on keeruline, sest kogu maailmas on erinevad piirangud ja tavalised tarneahelad ei toimi. Samuti on nõudlus suurenenud kümnetes kordades,“ nentis Aab Riigikantselei pöördumises. Ministri sõnul tuleb kõik vajalikud vahendid tagada lisaks meditsiinipersonalile ja nakatunutega kokkupuutuvatele esmareageerijatele ka sotsiaaltöötajatele ning riskigruppidele endile.

Aab kinnitas, et rahandusministeeriumi meeskond koostöös sotsiaalministeeriumi ja terviseametiga on tegelenud viimased päevad selle nimel, et lähiajal saaksid erinevad osapooled riigisiseselt kätte hädavajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Desinfitseerimisvahendite hankeleping on rahandusministeeriumi poolt allkirjastatud ja ootab tootja signatuuri.

Otsitakse ka kohalikke lahendusi

Selleks, et kohalike osapoolte varustatus hädavajalike vahenditega ei sõltuks liigselt rahvusvahelisest logistilisest ahelast, võimendatakse kohapealseid tööstusi - desinfitseerimisvedeliku loomiseks vajaliku tooraine etanooli tootmist hakkab toetama peagi (taas)käivituv Rakvere Piiritustehas, mis pelgalt mõne aasta eest pitsitanud kitsikuses pidi hulgaliselt töötajaid koondama.