Jaak Aab: riik on valmis vähekindlustatutele ja riskirühmadele tasuta maske jagama

Riigihalduse ministri ettepanek muuta kaitsemaskid kohustuslikuks tõstatab küsimuse maskide kättesaadavusest. Näiteks maksis neljapäeval Apotheka apteegist ostetud pakk kümne madalaima kaitsekategooria maskiga (FFP1) üle 7 euro. Paljudele võivad säärase hinna juures kaitsevahendid ilmselt üle jõu käia. Samuti ei pruugi kõigil olla vahendeid ega võimalusi maskide ise meisterdamiseks.

Valitsus pole küll veel Aabi ettepanekut heaks kiitnud, kuid riigihalduse minister vastas Delfi küsimusele, et riik on valmis vähekindlustatud inimestele ja riskirühmadele jagama maske tasuta kohaliku omavalitsuse kaudu, kes oskab kõige paremini hinnata, kellel on abi vaja.

"Lähiajal peaks ka pakkumine kauplustes-apteekides suurenema, siis hind loodetavasti langeb. Kindlasti mitte kordades, sest näiteks kirurgilistes maskides kasutatav baktereid filtreeriv materjal maksab maailmaturul 50 korda rohkem kui enne viiruse levikut," selgitas ta.

Minister lisas, et kui valitsus tema ettepaneku heaks kiidab, vastavad nõudele kõik erinevad maskid, ka isetehtud. "Riidemaske teevad ka paljud erinevad ettevõtted, need on võimalik desinfitseerida ja kasutada korduvalt," märkis ta.

Minister usub, et maskidest peaks reegli järgmiseks jaguma. "Minu hinnangul on maski kandmine igapäevaselt võimalik. Kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid."

Seda, kas inimesed kasutavad maske korrektselt, mitte ei pane niiskeks saanud ühekordseid maske kokkuhoiu mõttes ette korduvalt, ei saa Aabi sõnul keegi kontrollida ega karistada. "Maski kandmine on usaldusmeede, solidaarne meede, kus me kõik koos saame takistada viiruse levikut. Sellel on suurem mõju ja tulemus, kui me kõik seda täidame ja vastutustundlikult käitume. Anname nõu ja kindlasti hoiatame ohtude eest, mille toob kaasa maskide vale kasutamine. Sellise käitumisega seab ju inimene ohtu nii teised inimesed kui ka iseenda."

Aab osutas, et kui eriolukorra piiranguid leevendatakse, tuleb rohkem inimesi avalikesse ruumidesse, mistap on vajalik enesedistsipliin ning 2+2 reegli järgimine. "Millegipärast on viimastel päevadel näha inimeste käitumises rohkem hoolimatust reeglite täitmisel ja see võib esile kutsuda uue viirusepuhangu. Me kõik tahame piirangute leevendamist, aga peame ka pingutama, et meie vastutustundetu käitumine ei tooks kaasa uut viirusepuhangut ja uut piirangute karmistamist. Seda ei soovi meist ju keegi," märkis ta.