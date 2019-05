Jaak Aab: riigireform on valitsuse prioriteet, töökohtade pealinnast väljaviimisega jätkatakse

„Olen Jüri Raidla ja Riigireformi Sihtasutuse liikmetega ka varem kohtunud ning tutvunud nende riigireformi ettepanekutega. Tunnustan teda suure pühendumuse ja töö eest, mis ta on panustaud koos sihtasutuse liikmetega riigi uuendamisse,“ ütles Aab. „Mitmed nende ettepanekud on juba ka töös, näiteks omavalitsuste tugevdamine, nende otsustusõiguse suurendamine ning käivitatud on regionaalprogrammid Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis, et toetada nende piirkondade arengut.“

„Koalitsioonil on plaanis jätkata seniste riigireformi tegevustega. Näiteks riigiasutuste ametite ühendamine ja riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimine. Lisaks jätkame inimeste, omavalitsuste ja ettevõtjate halduskoormuse vähendamist ehk lihtsustame riigiga suhtlemise protsesse, aruannete esitamist ja seadusandlust jt. Jätkub riigimajade projekti elluviimine, et muuta maakondades paindlikuks riigiga suhtlemist nii kodaniku kui ettevõtja jaoks. Oluline on, et riigi ja omavalitsuse teenuste saamine on selge, lihtne ja arusaadav igaühe jaoks,“ lisas minister.

„Meil on plaanis ette valmistada ja esitada riigikogule riigireformi aluste eelnõu ning valitsusele riigireformi tegevuskava. Koalitsioonilepingus kokku lepitud riigihalduse uuendused pannakse paika seni valitsuse tegevuskavas. Riigihalduse valdkonnas juba töös olevaid tegevusi viiakse seni ellu ja töö käib nendega pidevalt,“ rõhutas Aab.