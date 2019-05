Jaak Aab: presidendi visiit Kagu-Eestisse on väga tervitatav

"Tunnustan presidendi algatust ja on tänuväärne, et ta pöörab tähelepanu Eesti erinevatele piirkondadele. See on kindlasti oluline sõnum nii kohalikele inimestele kui ka ettevõtjatele, et neid märgatakse ja tunnustatakse," ütles Aab.

Ta lisas, et on rõõmustav, et riigiametnikud käivad presidendiga sama jalga. "Ka riigiametnikud pakivad augustikuu alguses kohvrid ja lähevad välitöödele Võru-, Põlva- ja Valgamaale. Välitööde käigus tulevad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid," selgitas Aab. Ühiste arutelude ja tegevuste eesmärgiks on leida lahendused piirkonna väljakutsete ületamiseks ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks.

Kagu-Eesti maakondade suurimateks väljakutseks on Aabi sõnutsi suhteliselt kiire rahvaarvu kahanemine, elanike madalad sissetulekud ja tagasihoidlik majandusareng. "Töökäsi napib, samal ajal on puudu ka töökohtadest. Turgutamist vajab piirkondlik ettevõtlusaktiivsus, parandada on vaja teenuste kättesaadavus ja kohalike inimeste heaolu," lisas Aab. Üks suuremaid murekohti kohalike ettevõtjate jaoks on tema hinnangul see, et kui ettevõtjad soovivad näiteks oma tootmismahtusid suurendada ja vajavad selleks pangast laenu, siis täna nad tihti pangast laenu ei saa.

"Viimase aasta jooksul on toimunud rahandusministeeriumi ning Kagu-Eesti omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate vahel tegus koostöö, et piirkondlikke arengutakistusi leevendada. Näiteks on valitsus kutsunud ellu Kagu-Eesti programmi, mis käivitub juba sel aastal," rääkis Aab. Programmiga plaanib valitsus toetada ettevõtteid, kes vajavad lisavahendeid innovatsiooni- ja tootearenduseks ning turundustegevuseks.