Jaak Aab: neljapäeval peaks jõudma lennuk isikukaitsevahendite kahe nädala varuga

Aab ütles täna "Terevisioonis", et sel nädalal peaks jõudma Eestisse lennuk isikukaitsevahendite varuga. "Seda lennukit pakitakse praegu Hiinas kokku neljapäevaks. Kas ta siis jõuab, me pole kindlad, aga suhteliselt tõenäoliselt saame, sest ettemaks on tehtud. See kataks umbes kaheks nädalaks kõigi vajaduse, mis puudutab riigiasutusi, haiglaid ja hooldekodusid."

Minister sõnas, et koostööd tehakse Hansapostiga, kellel on Hiinast kaupade toomise kogemus.

Aab ütles, et praegu on haiglatel olemas vähemalt nädala varu isikukaitsevahendeid, kui peaks juhtuma, et rohkem inimesi tuleb hospitaliseerida. "Selle nädala jooksul püüame leida lahenduse, et need varud suureneksid."

Ministri sõnul on peagi tulemas ka miljonid kirurgilised maskid, mida saavad kasutada riigiasutused. "Soovime nendes kogustes juba sellel nädalal neid saada," ütles Aab.

Aab on määratud eriolukorra tööde juhiks, kes peab tagama desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!