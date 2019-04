Jaak Aab: loodan, et inimesed ja avalikkus annavad teise võimaluse mulle

Aabi sõnul astus ta eelmises valitsuses tagasi ilmselgetel põhjustel, kirjutab Äripäev. Ta lisas, et võttis toona poliitilise vastutuse, kuid see ei tähenda, et ta ei tohiks nende teemadega enam tegeleda.

„Vaevalt seda pattu täielikult võimalik kunagi lunastada on, ma kahetsen siiamaani, et see juhtus. Loodan, et inimesed ja avalikkus annavad teise võimaluse mulle,“ rääkis Aab.

Aab oli riigihalduse minister 2017. aasta juunikuust kuni 2. maini 2018. Ta lahkus ametist, sest jäi 11. aprillil vahele kiiruse ületamise ning joobes juhtimisega.