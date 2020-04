Jaak Aab kardab tormijooksu apteekidele: Eestisse on saabumas miljon kirurgilist maski

"Lähipäevadel - kui mitte homme, siis ülehomme - sõlmime lepingu ka Jõgevamaal asuva Softcomiga, kes on teinud valmis näidise kirurgilisest maskist, mille on Terviseamet üle vaadanud, ent millel ei ole veel Euroopa sertifikaati olemas," seletas Aab, ent lisas, et nõuetele vastamise tunnistus peaks olema käega katsutav.

Hoidkem rahulikku joont

” Tuleks panna mingi maksimaalne piir, kui palju maske korraga inimene osta saab.

Aab loodab, et maskid jõuavad apteekidesse müüki tavapärase hinnaga - veidike alla euro tükk. Hetkel on käimas läbirääkimised teemal, kas maskimüügi puhul oleks tarvis rakendada müügipiiranguid, kaitsmaks varusid inimeste ostuhulluse eest.

"Me ei oska ju arvata, kuidas inimesed käituvad, võib-olla lähevad kastide ja karpide viisi kokku hankima," kirjeldas Aab võimalikku olukorda. "Seetõttu tuleks panna mingi maksimaalne piir, kui palju maske korraga inimene osta saab. Terve mõistus on siin aluseks - võtke mõistusega, ärge hakake varuma mitmeks kuuks."

” Võtke mõistusega, ärge hakake varuma mitmeks kuuks!

Riigihalduse minister kinnitas, et see pole viimane kogus maske, mis apteekidesse tuleb. Ta manitses eestimaalasi käituma targemini kui seda tehti esialgse ostupaanika aegu: "Kasutage tervet mõistust ja ostke see minimaalne varu, mis on vaja teie perele," sõnas ta konverentsil. "Põhimõtteliselt on see vajalik ikka selleks, et kui te lähete välja avalikesse kohtadesse, siis ta ju võiks ees olla."

Kui inimene tunnetab, et tal on ükstapuha, millised haigusnähud ning tal on ikka vaja kuhugi minna, tuleb ministri soovitusel tollel isikul endale mask ette panna - nii hoitakse teisi inimesi ning luuakse turvatunnet.

"Nagu Terviseamet ütles, see ei garanteeri midagi, aga täiendava kaitse see lisab," märkis Aab ning kinnitas lõpetuseks, et maskide edasise tarnimise nimel pingutatakse pidevalt.

Terviseamet: inimestel maskid valesti ees

Terviseameti staabijuht Ragnar Vaiknemets toonitas pressikonverentsil asjaolu, et kaitsemaskidel on erinevad funktsioonid.