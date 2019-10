Jaak Aab: ilmselt tuleb seadusi muuta, et teinekord suurtormideks valmis olla

"Lõuna-Eestis tormi põhjustatud olukorras on mitmetel ametkondadel ja ka kohalikel omavalitsustel seadusega ettenähtud kohustused," ütles Aab. "Vastutus jaguneb mitme ministri vahel – eelkõige siseministri Mart Helme, kuid ka majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa, sotsiaalministri Tanel Kiige ja minu vahel. Eri ministeeriumid, ametkonnad ja kohalikud omavalitsused on näinud vaeva, et olukord normaliseeruks võimalikult kiiresti. Aga juba praeguseks on välja tulnud probleemid elektrivarustuse taastamisel, mobiiliside kindlustamisel ja eluks oluliste teenuste tagamisel."

Ministri sõnul on oluline roll just Eesti linnade ja valdade liidul, kellelt palutakse koguda tagasisidet kohalikelt omavalitsustelt ja see ka kohtumisel esitada. Eelkõige soovitakse teada, millised olid tekkinud kitsaskohad ning kuidas need oleks võimalik lahendada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. "Suure tõenäosusega tuleb muuta protseduure ja seadusi, et tagada valmisolek sarnaste olukordadega hakkama saamiseks," lisas Aab.

Kohtumine toimub 8. novembril. Arutatakse tormi tagajärgedega seonduvaid murekohti. Kohtumisele on kutsud erinevate ministeeriumite, ametkondade ning Eesti linnade ja valdade liidu esindajad.