Ivari Padar maaeluministri skandaalist: riigiametnik peab olema lojaalne riigile, mitte ühele perekonnale

“Kui ma vaatasin seda Mart Järviku avaldust, mis lõppes sellega, et Lemetti ei sobi avalikku teenistusse, siis see on ääretult küüniline. Mis on need kriteeriumid ühele kõrgemale riigiametnikule riigiametisse sobimiseks? See on lojaalsus riigile, mitte ühele perekonnale,” selgitas Padar. “Järviku väljaöeldu näitas selgelt, et Järvikul ja EKRE-l on õigusriigist väga väändunud arusaam,” lisas ta.

Padar tunneb Lemettit töö tõttu ligi 18 aastat ning kirjeldas kantslerit tasakaaluka ning aruka riigiametnikuna. “Tal on väljapaistvaid teeneid kogu Eesti põllumajanduspoliitika ees. Tegemist on väga korraliku inimesega ning olen kindel, et seda arusaama jagavad kõik ministrid, kes temaga kokku puutunud,” rääkis Padar.

“See rünnak on ääretult labane perekonnapõhine ja näitab, et kusagil Eesti riigi poliitikas on väga väändunud arusaam õigusriigist ja ametnike rollist,” märkis Padar Järviku kommentaari kohta Lemetti osas.