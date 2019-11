Ivari Padar: kantsler Lemetti vallandamine näeb kättemaksu moodi välja

"Eks ta jätab sellise kättemaksmise mulje. Ilmselgelt Illar Lemetti, keda ma isiklikult tean ligi 19 aastat, on väga arukas, väga tark riigiametnik. Ta on käitunud tänases situatsioonis, mille minister Mart Järvik on kokku keeranud, ausalt nii, nagu on riigiametnikule kohane," ütles Padar.

Ta lisas, et selle eest vabastamine näeb halb välja.

Padari sõnul näitaks Lemetti lahtilaskmine riigiametnikele, et esmatähtis ei ole riigi teenimine, vaid poliitiliste ja eraambitsioonide täitmine.

Minister Järvik on juba varem tunnistanud, et tal on plaan kaotada ka toiduohutusega tegeleva asekantsleri Toomas Kevvai ametikoht, andes need ülesanded kantslerile.

"See on ju samast ansamblist teema ehk ametnikule kättemaksmine. Ja mille eest siis ametnikule kätte maksmine? Selle eest, et minister Mart Järvikul puudub kompetents ja kogemus, kuidas sellistes situatsioonides käituda, kui riigis on inimestele ohtlik loomahaigus," rääkis Padar.