Ivari Padar: Euroopa liidu ja Eesti konflikt on kunstlik

Sotsiaaldemokraadist Padar selgitas, et jättis hääletamata, kuna lahkus saalist erakorraliste ülesannete tõttu. "Küll aga poleks minu hääl midagi muutnud," leidis Padar. Nimelt toetasid Euroopa liidu lippude Valgesse saali toomist 38 saadikut, vastu hääletas 39. Hääletamata jätsid 16 saadikut.

"Kuulsin, et kui ma ka oleks hääle andnud, oleks hääle andnud mõne hääletamata jätnud keskerakondlane, seega poleks see asja muutnud," selgitas Padar. Tema hinnangul on Euroopa liidu ja Eesti lippude ümber tekkinud konflikt kunstlik. "Ma ei mõista seda," ütles ta.