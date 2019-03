Ivanova Narva linnapea kohast: ma ei hakka spekuleerima

"Ma ei hakka kommenteerima. Sellest on nii palju igasuguseid jutte olnud, ma ei tahaks," ütles Ivanova vastuseks küsimusele, kas talle on Narva linnapea kohta pakutud.

"Munitsipaaltasemel on täitevõim ja sellel on alati rohkem võimalusi inimesi elu mõjutada, seda paremaks muuta. Kindlasti ma arvan, et sellise suure linna puhul on see huvitav, aga praegu ma ei hakka rohkem spekuleerima sel teemal," lisas ta.

Ka veebruari lõpus hiilis Ivanova samale küsimusele vastamisest kõrvale. Toona ütles ta ERRi uudisteportaalile antud intervjuus, et jätab intriigi õhku.

"Kogu minu eraelu on siin Tallinnas, aga samas Ida-Virumaa on minu kant, sest ma olen Kohtla-Järvelt pärit," sõnas Ivanova ERRile.

Avalikult on Narva linnapea koha vastu huvi üles näidanud siseminister Katri Raik. Mõned nädalad tagasi ütles Raik Delfile, et tema kindel soov on järgmistel kohalike omavalitsuste valimiste järel meeriks saada ning piirilinnale uus elu sisse puhuda.

Seda, et praegune Narva volikogu ta linnapeaks valiks, Raik toona tõenäoliseks ei pidanud.