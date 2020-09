ITK juht: me ei tea endiselt, kuidas koroonaviirus haiglasse jõudis

Tänaseks on Ida-Tallinna keskhaigla kolle kontrolli all - Allikvee sõnul laekus viimane positiivne test haiglasse nädal tagasi. Kokku on koldes tuvastatud 34 nakatunut, neist 22 haigla töötajad.

"Meie jaoks oli see totaalne, piltlikult öeldes väga ebameeldiv üllatus, sellepärast et me igatepidi olime valmis, et meile COVID tuleb, aga et ta meile niiviisi sisse tuleb, seda ei osanud ka kõige halvemas unenäos ette näha," ütles Allikvee ERR-ile.

Allikvee sõnul ei ole n-ö indekspatsient - inimene, kellest kolle alguse sai - haiglale teada. "Kõigepealt, kui see ortopeedia oli, siis järelikult peab see olema keegi, kes on ortopeediainimestega seotud. Kes konkreetselt, ei ole õnnestunud täpsustada," ütles Allikvee.

"Ja meie jaoks tuli täieliku üllatusena kardioloogia puhang," jätkas ta.

Terviseamet palub haiglatel töötajatest nimekirja hoida

Reedel saatis Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Ragnar Vaiknemets kirja haiglajuhtidele, milles palus koostada nimekirjad oma töötajatest ja nendevahelistest seostest, kuna praeguses olukorras on mitmed nakatumised ja kolded ka just haiglates.

Haiglad peaksid nimekirjad koostama kolmapäevaks. Nimekirjadesse tuleb kirjutada töötaja nimi, osakond ja ametikoht, teised töökohad ja muud kõrvaltegevused ning lisaks on eraldi tulp ka muude märkuste jaoks.

"Eelkõige on nimekiri vajalik haigla juhtkonnale, kuid olla valmis neid esitama vajadusel ka terviseametile kuna need lihtsustavad ja kiirendavad kontaktide väljaselgitamise protsessi kui peaks haiglas toimuma nakatumine sars-cov-2 viirusega," selgitas Vaiknemets.

Vaiknemetsa teatel on korraldus tehtud vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele, mille kohaselt korraldab amet tervishoiu valdkonnas hädaolukorraks ja hädaolukorra ohuks ettevalmistumist ning võib sellega seoses määrata kindlaks konkreetseid ülesandeid.