Itaallane raputab pead, nähes grupiviisi väljas aega veetvaid eestlasi: kas te olete peast segi?!

"Olete te kunagi näinud inimest intensiivravis, kellel on hingamisraskused," küsis Scarsella süüdimatult ringivudivatelt eestlastelt, kes ei tundu viiruse ja olukorra tõsidust hoomavat. "See on jube. Meedia ei näita neid vaatepilte."

Scarsella toonitas, et räägib seda juttu vaid seetõttu, et armastab Eestit ning on riigi käekäigu pärast tõsiselt mures. "Ma tahan Eestit aidata, see on kõik," ütles itaallane.