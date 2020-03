Itaalias viibib lühiajaliselt praegu vähemalt 81 eestlast, välisministeeriumi abitelefon on tavapärasest punasem

Suure tõenäosusega viibib Itaalias lühiajaliselt siiski üle 81 eestlase, kuna vastav statistika põhineb infol, mida inimesed ise vabatahtlikult välisministeeriumiga Reisi Targalt portaali vahendusel jagavad. Seega nende eestlaste arv, kes Itaalias viibivad, aga pole reisi registreerinud, on ministeeriumile teadmata.

Välisministeerium selgitas, et praegu saavad inimesed oma tagasireise kodumaale koordineerida oma reisikorraldaja või lennufirmaga.

"Kui inimesel tekib kodumaale saamisega tõrge, siis palume ühendust võtta meie konsulaarosakonnaga hädaabinumbril: +372 5301 9999. Numbrile vastatakse ööpäevaringselt. Kohapeal viibijatel palume järgida kohalike ametivõimude juhiseid," edastas välisministeeriumi pressiesindaja Leen Lindam.

Koroonaviiruse leviku tõttu on hädaabinumber viimasel ajal tavapärasest hõivatum. "Eelkõige küsitakse nõu ja uuritakse juba planeeritud reiside kohta. Itaallased tunnevad jällegi huvi Eestisse reisimise vastu," lisas Lindam.

Itaalias on tänase seisuga tuvastatud 7375 koroonaviirusesse haigestumist. Lisaks on haigusesse Itaalias surnud 366 inimest. Eestis on seni kinnitatud 10 koroonaviiruse juhtu.

Itaalia valitsus kehtestas Lombardia provintsis, Euroopa suurimas koroonakoldes range karantiini. Provintsi kuulub ka suurlinn Milano, mis on populaarne turistide seas. Karantiin kestab 3. aprillini.