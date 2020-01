Itaalias kinnipeetud ristluslaeval töötav eestlane: koroonaviiruse kinnitamisel peame kaks nädalat merel karantiinis olema

Täna hommikul jõudis Roomast 80 kilomeetri kaugusele Civitavecchia sadamasse ristluslaev Costa Smeralda. Siiski ei lubatud reisijaid ega meeskonda mandrile, kuna kahel Hiina reisijal kahtlustatakse koroonaviirust.

"Hommikul umbes kümne ajal pidime töötajatega minema meeskonnatuurile Rooma," rääkis laeval töötav eestlane. Siis aga teatati, et tuleb pisut oodata. "Selline lühiajaline ootamine enne laevalt lahkumist on tavaline, sest dokumentidega tegelemine võtab aega," selgitas ta.

Siis teatati, et laeval viibivad kaks hingmisraskuste ning palaviku käes kannatavat hiinlast ning kedagi pardalt maha ei lubata. "Ainult arstid võisid laeva ja sadama vahelt käia," märkis töötaja. Hiinlaste kajut suleti karantiiniks ning seal võivad käia vaid arstid.

"Inimesed laeval räägivad, et kui hiinlastelt leitakse koroonaviirus, siis peame minema 15 päevaks merele karantiini," selgitas ta. Hiinlastele tehti testid ning laevalviibijad peavad paar tundi testide tulemusi ootama. Räägitakse, et 6000 reisijast on pardal hiinlasi umbes 800.

Töötajad olevat üldiselt rahulikud, pigem on ärevust ja närvilisust märgata reisijate seas. "Nemad istuvad kohvrite otsas suurtel üldaladel, töötajatel on pisut paremad olud," sõnas eestlane. Toidust ja joogist puudu ei tule, kuna tegemist on suure kruiisilaevaga, kus viibib ligi 6000 reisijat ning umbes 1600 töötajat.

Siiski oli töötaja väitel pisut hirmus hakanud siis, kui ta nägi BBC otseülekannet laevast. "Siis hakkasid teised väljaanded ka toimunut kajastama ja see tekitas pisut ärevust," nentis ta.