Itaalias kasvas koroonaviiruse surmajuhtimite arv päevaga 627 võrra

Täna teatas Itaalia, et koroonaviiruse tagajärjel suri ühe päevaga veel 627 inimest, mis on aga ühe päeva lõikes senini suurim surmajuhtude arv. Muidu oli suurim 475 hukkunut ühe päeva jooksul.

60-miljoni elaniku Itaalia moodustab koroonaviiruse surmajuhtumite arvust üle maailma nüüdseks 36,6%, teatab the Guardian. Ainuüksi viimase kolme päeva jooksul on viiruse tagajärjel surma saanud üle 1500 inimese.

Tänane surmajuhutude arv on ka suurem, kui Hiinas ametlikult teatatud Wuhani Hubei provitsis koroonaviiruse levimise tippajal.

Hukkunute arv on tõusnud ka näiteks Suurbritannias, kus surnuid on kokku 177. Nendest kuus Šotimaalt, kolm Weilsist, üks Iirimaalt ja ülejäänud Inglismaalt. Suubritannia peaminister Boris Johnson on andnud kohvikutele, baaridele ja restoranidele korralduse sulgeda homsest alates kohad. Sama käsk on antud ka ööklubidele, teatritele, kinodele, spordisaalidele ja vabaaja keskustele.

Kui Eestis testitakse praegu vaid riskirühmi, siis juhtis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lisaks tähelepanu, et viirus on ohtlik ka noortele. “Mul on noored teile sõnum: te ei ole pääsmatud. Viirus võib su viia nädalateks haiglasse või isegi tappa,” ütles ta.

Selleks, et tõkestada epiteemiat, on oluline vältida võimalikult palju lähikontakti. Tänasel WHO pressikonverentsil tuletas doktor Maria van Kerkhove inimestele meelde, et inimesed saavad samas ruumis viibimata olla ühenduses mitmel viisil. “Me soovime, et inimesed oleksid ühenduses interneti ja sotsiaalmeedia abi, sest teie vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline,” ütles ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!