Itaalia pealinnast naasnud Oudekki Loone peaks neljapäeval esinema avalikul üritusel

Keskerakonna volikogu esimees Kersti Sarapuu ütles, et oli Loonega kontaktis möödunud nädalavahetusel ning ka eile. "Palusin, et ta esmaspäevast tööle ei tuleks," sõnas Sarapuu.

Sarapuu info kohaselt on Loone terve, siiski palus Sarapuu tal koroonaviiruse proov anda.

Oudekki Loone enda mobiil on juba pühapäevast ajakirjanikele tummaks jäänud. Alles möödunud nädalal rõõmustas ta, et praegu on ideaalne aeg Rooma külastamiseks. Loone kinnitas toona, et tunneb end Roomas absoluutselt turvaliselt. See paistab seal olevat normiks, sest inimesed pole loobunud kohalikele kallist põsemuside andmise ja kallistamine kombest.

Möödunud nädalal ütles, et kuna ta pole Itaalia ohupiirkondades viibinud ega tunne end haigena, naaseb ta Toompeale ning ei sulge end karantiini. Siiski ei nõustunud erakond selle plaaniga ning nädala alguses Loonet Toompeal ei nähtud.

Neljapäeval peaks Loone esinema Toompea lossi ees toimuval kõnekoosolekul.

Terviseamet on rangelt soovitanud kõigil ohupiirkonnast naasnud inimestel viibida kaks nädalat kodus, et koroonaviiruse sümptomite tekkimisel ei nakataks inimene teisi.

Viimaste päevade jooksul on Itaalia laiendanud koroonaviirusevastaseid meetmeid, mis hõlmavad reisipiiranguid ja avalike kogunemiste keelde. Liikumiskeelud kehtivad terves riigis, et kaitsta vanureid ja kroonilisi haigeid, kes on koroonaviiruse riskigrupp.

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!