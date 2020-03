Itaalia pealinnast naasnud Oudekki Loone jätab neljapäevase esinemise ära, kuid põikleb koroonaküsimustest kõrvale

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et oli Loonega kontaktis möödunud nädalavahetusel ning ka eile. "Palusin, et ta esmaspäevast tööle ei tuleks," sõnas Sarapuu. Tema info kohaselt on Loone terve, siiski palus Sarapuu tal koroonaviiruse proov anda.

Oudekki Loone enda mobiil on juba pühapäevast ajakirjanikele tummaks jäänud. Alles möödunud nädalal rõõmustas ta, et praegu on ideaalne aeg Rooma külastamiseks. Loone kinnitas toona, et tunneb end Roomas absoluutselt turvaliselt. See paistab seal olevat normiks, sest inimesed pole loobunud kohalikele kallist põsemuside andmise ja kallistamine kombest.

Möödunud nädalal ütles, et kuna ta pole Itaalia ohupiirkondades viibinud ega tunne end haigena, naaseb ta Toompeale ning ei sulge end karantiini. Siiski ei nõustunud erakond selle plaaniga ning nädala alguses Loonet Toompeal ei nähtud. Mõned tunnid tagasi kirjutas ta ka Facebookis, et töötab kodust. "Nähes, kuidas asjad tänaseks on arenenud, arvan ma, et ilmselt on kõigi huvides mõistlikum, kui ma järgmised kaks nädalat kodust töötan," teatas ta.

Hiljem õnnestus Loonega ühendust saada, kes kinnitas, et kõnekoosolekul ei osale. Tema sõnutsi on tema tervisega kõik korras. Siiski põikles Loone osadest küsimustest kõrvale.

Ignoreerib küsimusi