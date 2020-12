IT-õppurid saavad ajateenistuses läbida praktika

"Loodan et tasemeõppe ja ajateenistuse ühildamisel saavad noored paremini aru, et ajateenistus ei ole mitte kohustus vaid osa väljaõppest, mis on loomulik osa haridussüsteemist," ütles küberväejuhatuse staabiallohvitser vanemveebel Kristo Pals kelle sõnul tulevad juba praegu paljud noored pärast kooli lõppu vabatahtlikult kursuste kaupa ajateenistusse ning loodab, et uus võimalus suurendab tulijate arvu veelgi.

Pilootprojekti raames kavandab Kehtna kutsehariduskeskus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eriala praktika kolmanda õppeaasta lõppu nii, et õpilastel on võimalik minna ajateenistusse veebruaris. Tavapärasele sõduribaaskursusele järgneb IT-spetsialisti erialabaaskursus, kus ajateenijatele õpetatakse kaitseväe erinevaid süsteeme ja kehtivat töökorraldust, millele järgneb teenistuspraktika. Ajateenistuse lõppemisel on noortel läbitud ka ainekavas nõutav praktika. Praktika tegemist on võimalik rakendada teistelgi erialadel nagu autojuhid, kokad jne.

"Tahame tutvustada õpilastele uusi võimalusi liites praktika ja õppetöö, et nad saaksid pärast ajateenistust asuda erialasele tööle, kas siis kaitseväes või erasektoris," ütles Kehtna kutsehariduskeskuse IT-valdkonna õpetaja Triin Muulmann. "Arvame, et nad saavad väga hea kogemuse ja sissejuhatuse tööellu."

Esimene otse koolipingist tulev ajateenija saab aega teenima asuda 2022. aasta veebruaris.

Vanemveebel Palsi sõnul valis kaitsevägi Kehtna kutsehariduskeskuse oma partneriks mitmel põhjusel – kooli initsiatiiv, sealt koolist tulnud ajateenijatega on kaitseväel olnud häid kogemusi, nii mõnigi õppur on otsustanud pärast ajateenistust jääda kaitseväkke ning samuti on igal aastal võistlustel Küberpuuring ja Kübernaaskel näidanud kooli õpilased väga häid tulemusi.

Küberväejuhatus (KÜVJ) loodi 2018. aastal ning koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe, kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.