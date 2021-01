Imre Sooäär on öelnud, et tema abielureformi ettepanekut toetab peaminister Jüri Ratas. Arvatakse - et mitte öelda kardetakse - aga seda, et Ratas on Sooääre ära hanitanud - hääleta referendumi poolt ja saad vastu perekonnaseaduse muutmise. Saatan peitub aga detailides.