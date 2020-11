Isamaalane Sven Sester: ükski EKRE tegelinski ei tule ütlema, mida me oma erakonnas teeme või ei tee!

Viimaste päevade jooksul on mitmed tuntud Isamaa liikmed lisanud sotsiaalmeedias oma profiilipildile märke, millega ütlevad abielureferendumile "ei". Riigikogulastest on seda teinud Siim-Valmar Kiisler, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ning Üllar Saaremäe.

Raadiosaates "Räägime asjast" soovitas endine siseminister, praegune riigikogulane Mart Helme (EKRE) koalitsiooniparteil Isamaal parteiliinist kõrvalekalduvad saadikud välja vahetada. Lisaks märgiti saates, et Isamaa erakonna näol on tegemist valitsuse kõige nõrgema lüliga. "See mädanik ju levib," märkis Helme, rääkides Isamaa fraktsiooni ebakõladest.

Vastukajaks võttis rahvasaadik Sven Sester (Isamaa) Facebookis sõna ja toonitas: "Ükski EKRE tegelinski ei tule ütlema, mida me oma erakonnas teeme või ei tee."

Ta lisas, et Isamaas ei ole nii, et perekonnale meele järgi olemine tõstab sind kõrgustesse ja perekonna viha alla langemine viib su pagendusse. "Isamaas on erinevad arvamused tolereeritud," rõhutas ta.

"Kui EKRE ei suuda ühtlast hingamist hoida ja vererõhk liialt tõuseb, siis võtke tumeda, üle 70% kakaosisaldusega šokolaadi, tassike hibiskuseteed või kuulake lihtsalt klassikalist muusikat. See kõik aitab vererõhu vastu!"

Sester ise toetab referendumi läbiviimist. Ta selgitas eile Delfile, et partei seisukohaks on siiski üldistes joontes defineerida abielu kui mehe ja naise vahelist suhet. Referendumivastaste osas ütles ta, et eriarvamuste esilekerkimine näitab parteid positiivsest küljest.