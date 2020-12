Isamaalane Raivo Aeg noomib parteikaaslasi: rünnak prokuratuuri vastu on inetu. Parempoolsed peavad vabandama

"Eesti on õigusriik ning prokuratuur on oma töös ja hinnangutes sõltumatu. Prokuratuuri otsused võivad ühele ühiskonna liikmele või grupile mitte meeldida, aga see ei anna neile õigust seada kahtluse alla Eesti õigusriigi ühe olulise alustala sõltumatust," ütles Aeg.

Isamaa liikmeühendus Parempoolsed tegi täna avalduse, milles käsitles prokuratuuri eetikanõukogu otsust tunnistada praegu prokuratuuri teenistuses oleva endise peaprokuröri Lavly Perlingu liitumine Parempoolsetega ebaeetiliseks. Prokuratuur on selgitanud, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, kuna toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

"Rünnak prokuratuuri vastu on eriti inetu just seetõttu, et Lavly Perlingu käitumise hukka mõistnud prokuratuuri eetikanõukogusse kuuluvad väga kogenud ja teenekad prokurörid, kelle poliitilises sõltumatuses ja erapooletuses ei tohiks küll kellelgi vähimatki kahtlust olla. Ma loodan, et avalduse teinud isikud saavad aru, et nad on oma süüdistustega üle piiri läinud ja vabandavad," lisas justiitsminister Aeg.

Parempoolsed omakorda leidsid, et riigi peaprokurör Andres Parmas võlgneb avalikkusele selgituse Perlingu ründamise tagamaade kohta. "Andres Parmas, kes erinevalt Perlingust on ametisolev peaprokurör, on oma käitumisega kiskunud prokuratuuri asja ees, teist taga parteipoliitilistesse heitlustesse. Ei ole saladus, et just Parmase ametisse nimetamine toimus EKRE heakskiidul, mille poliitikud on eelmisel nädalal eriti teravalt rünnanud Perlingu väljaütlemisi. Kas Parmas käitus soovist EKRE-le meeldida või olid tema sammud lihtsalt läbimõtlemata, kuid ametisoleva peaprokurörina on just tema ületanud selle mõttelise piiri, mis peaks olema prokuratuuri ja päevapoliitika vahel."