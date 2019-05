Isamaaga liitus suurkogu eel ligi 40 inimest

26. aprillil ehk täpselt 15 päeva enne tänast suurkogu liitus Isamaaga 37 inimest.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles Delfile, et 26. aprillil olid koos erakonna erinevate piirkondade juhatused, kus otsustati uute liikmete vastuvõtmine.

"Selle hetkega nad said nii-öelda ametlikult erakonna liikmeks," sõnas Sibul. "Nad mitte ei sattunud ühel päeval erakonda, vaid lihtsalt oligi kokkulepe, et piirkonnad teevad oma juhatused ära, et kõik inimesed, kes liitunud on, saaksid erakonna suurkogul osaleda," lisas ta.

Isamaa põhikirja kohaselt peab partei liige astuma erakonda vähemalt 15 päeva enne suurkogu, kui soovib, et tal oleks seal hääleõigus.

Aastal 2011 äratas toona Isamaa ja Res Publica Liidu nime kandnud erakond tähelepanu sellega, et vahetult enne suurkogu liitus erakonnaga sadakond Peipsi kalameest. Aktsiooni taga oli toona Aivar Kokk.

Ka aasta varem ehk 2010 liitus IRL-iga suurkogu eel palju inimesi, täpsemalt astus Ida-Virumaal ja Narvas erakonda umbes 60 inimest. Narva piirkonna toonane arendusjuht ütles, et liitumise hoogustumine suurkogu eel on tavaline.