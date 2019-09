Isamaa: välisminister Reinsalu distantseeris Eesti ÜRO rändepaktist

ERR kirjutas eile, et Eesti saatis ÜRO-le kirja, milles rõhutab eraldi üle, et ei pea eelmise aasta lõpus vastu võetud globaalset ränderaamistikku enda jaoks siduvaks, ehkki sama on kinnitanud eelmine riigikogu, välisminister ja õiguskantsler juba ka dokumendiga ühinemisel.

Helir-Valdor Seeder tõdes täna siiski, et välisminister Urmas Reinsalu pöördumine ÜRO rändepakti küsimuses tõi viimaks kauaoodatud selguse.

"Möödunud aasta sügisel rääkisid ja kirjutasid kõik Eesti meediakanalid ÜRO rändepaktist. Nüüd pandi vaevu tähele, kui välisministeerium Eesti riigi rändepaktist selgelt distantseeris. Välisministri kirjas ÜRO-le kinnitati, et Eesti ei loe globaalset rändepakti enda jaoks õiguslikult siduvaks. Võib öelda, et lõpuks on selgus majas. Isamaa on olnud sellel seisukohal kogu vaidluse jooksul ja välisministri kiri pani teemale punkti. Ühtlasi tagab see selle, et Eesti suveräänsus rändeküsimuses on tagatud," ütles Seeder.

Eesti välisminister saatis ÜRO Peaassamblee presidendile kirja rändepaktist lahtiütlemise kohta ÜRO Peaassamblee 74. hooaja avanädalal, mil New Yorki on kogunenud enamus maailma liidritest.

Kirjas võetakse kokku Eesti positsioon järgmiselt: "Lubage mul rõhutada, et Eesti jaoks ei ole globaalne ränderaamistik rahvusvaheliselt siduv, ei loo Eesti jaoks mingeid õiguslikke kohustusi ega ole ka rahvusvaheline tavaõigus."