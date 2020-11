Isamaa vahetab Kiisleri ajutiselt põhiseaduskomisjonis välja

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa plaanib Kiisleri pärast tänast vangerdust ajutiselt komisjonist välja vahetada, et abieluteemalise rahvahääletuse korraldamisega saaks edasi liikuda, vahendas ERR.

"Kui ühel või teisel fraktsiooni liikmel ei ole võimalik esindada fraktsiooni seisukohti mõnes küsimuses, siis nende eelnõude hääletamisel tuleb meil põhiseaduskomisjoni saata teine isik," sõnas Seeder. Ta lisas, et komisjonis ei saa esindada isiklikke seisukohti, vaid seal esindab riigikogu liige fraktsiooni.

Põhiseaduskomisjon otsustas täna abieluteemalise rahvahääletuse selle nädala päevakorrast maha võtta, mille poolt oli peale opositsioonisaadikute ka isamaalane Kiisler. Ta kuulub Isamaa liikmeühendusse Parempoolsed, kes on mitu korda avalikult öelnud, et referendumi korraldamist nad ei toeta.

Kiisler vastas Delfi küsimusele, et tal ei ole komisjonist taandamise kohta midagi öelda. "See on fraktsiooni juhtkonna otsus ja ongi kõik," sõnas ta.

Ta nentis, et kuna tänast komisjoni hääletust ei osatud ette näha, siis ei olnud tal ja Seederil sellest varem juttu. Küll aga ütles Kiisler, et fraktsioonis on isamaalased korduvalt ja pikalt abielureferendumi üle arutanud.

"Olen oma seisukoha selles küsimuses välja öelnud ja ei näe põhjust seda muuta," kinnitas ta.

"Minult küsitakse, miks ma ei toetanud abielureferendumi otsuse menetlemist riigikogu põhiseaduskomisjonis," kirjutas Kiisler ühismeedias.

"Selle referendumi eesmärk on lihtsalt Eesti inimesed tülli ajada. Parlament peab tegelema nende küsimustega, mis meie inimeste elu päriselt paremaks teevad.

Ka minu meelest võiks abielu jääda mehe ja naise vaheliseks asjaks, aga selleks pole vaja mingit referendumit korraldada, see on praegu juba perekonnaseaduses niiviisi kirjas.

Olen korduvalt välja öelnud, et teen kõik endast oleneva, et seda referendumit ei tuleks."

ERR vahendas, et Seeder ei osanud veel öelda, millal ja kes võiks ajutiselt põhiseaduskomisjoni Kiisleri asemele liikuda. Kuivõrd järgmine nädal on istungitevaba, siis on referendum uuesti komisjoni ees alles ülejärgmisel nädalal.