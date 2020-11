Isamaa tahab EKRE-le ust näidata? Reinsalu: sellist tüüpi retoorikal ei saa riigijuhtimises kohta olla

ERR vahendab, et Reinsalu noomis: "Tähendab, ära topi oma nina sinna, kuhu ei ole vaja toppida." Minister rõhutas, et kahe valitsuskaaslase kasutatud seisukohavõtt on täiesti aktsepteerimatu: "Seda tüüpi retoorikaga me kuidagimoodi püüame liitlassuhteid ehitada. Küsimus, kuidas ja milliseid samme on vaja astuda, et Eesti vabariigil sellest retoorikast distantseeruda, eks see ongi see jutt."

Kas Isamaa palub EKRE-l valitsusest lahkuda, uuris saatejuht. "Isamaa seisukoht on, et sellist tüüpi retoorikal ei saa riigijuhtimises kohta olla, jah."

Küsimuse peale, kas Isamaa toetab siseministri umbusaldamist, kostis ta: "Ma arvan, et need on nüüd erinevad lahtrid, aga eks ma tahangi öelda seda, et kindlasti meil seisavad väga tõsised arutelud täna ees."

Talt uuriti ka võimaliku vangerduse kohta, et Mart Helme taandub siseministri kohalt ja temast saab parlamendi esimees. "Me ei ole niisugust tüüpi vangerdusteni jõudnud," sõnas Reinsalu.

Delfi on varem kajastanud seda, kuidas siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme ja eurosaadik Jaak Madison rääkisid täna TRE raadios, et USA valimistulemused on võltsitud ning Joe Bideni presidendiks saamine oleks Ameerika allakäigu algus.

Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.