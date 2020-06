Isamaa suurtoetajad sunnivad Siim Kallast sõnu sööma

"Unustage ära," ütles Siim Kallas ja viipas käega, kui Delfi palus tal Õhtulehes öeldu kohta mõne küsimuse esitada.

"Ei kommenteeri," vastab Pruunsild küsimusele, kas ärimees on Siim Kallasele kahjunõude esitanud. Linnamäe telefonitoru ei võtnud.

Kaja Kallas ütles aga Delfile, et Isamaa inimestele loomulikult ei meeldi, kui selliseid jutte räägitakse. Ta ütles, et Isamaa poliitikutega on ikka juttu olnud, aga see on tavaline ja mingit nõudmist kui sellist ei ole partei poolt esitatud.

Jutt aga muutub, kui küsida Kallase käest, kas ehk mõni Isamaa suurtoetaja on reformierakondlaste ütlemiste tõttu nõudeid esitanud. "Jaa, see on teine teema."