Isamaa sisekemplus piiri üle. Seeder nõuab uusi kõnelusi Venemaaga, Reinsalu välistab need

„Küsimus sellest, et kas valitsusel on plaanis praegu seda revideerida ja esitada uus ettepanek piirijoone kulgemise osas Vene Föderatsioonile – ei, niisugust plaani ei ole,“ kõmmutas Reinsalu.

„Siin ei ole mingit segadust, valitsuse positsioon on selge ja kui see positsioon ei sobi kellelegi, siis jääb mul üle avaldada kahetsust,“ ütles minister, et asi ikka päris puust ja punaseks teha.

Välisminister kordas varem öeldut, et hetkel puudub valitsusel lihtsalt plaan Eesti ja Venemaa vahel allkirjastatud piirilepe uuesti parlamendile esitada. Sellega viitas ta valitsuskoalitsiooni olevatele erimeelsustele piirileppe üle, mistõttu ei ole üksmeelt sellega edasi minekus ja asi on jäetud nö surnud seisu.

Katkine välispoliitika

Piirileppe saatuse küsimus on üks teema, kus valitsuserakondade sisepoliitilised positsioneerimised jõuavad otsaga välispoliitikasse. Just sellist trendi kritiseerisid opositsioonierakondade esindajad oma pimemates sõnavõttudes välispoliitika aruteludel.

„Kui ühe väikeriigi sisepoliitika matab enda alla välispoliitilise järjepidevuse ja hägustab riigi rahvusvahelist kuvandit, siis geopoliitiliselt seismilisel alal asuvana on see oht kogu riigi julgeolekule. Eesti vajab igal ajahetkel tarka ja usaldusväärset diplomaatiat, sest meil lihtsalt on vaja liitlasi ja tubli annust ettenägelikkust,” seletas oma pikemas kõnes Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul oleme paraku just praegu jõudnud Eestis olukorda, kus valitsuse osapooltel napib ühisosa meie välispoliitikas. „Nii katki pole meie välispoliitika veel kunagi olnud ja kui see pole oht meie julgeolekule, siis mis see on? Valitsuse osapoolte sisepoliitilise maiguga mängud teevad mõistliku ühisosa leidmise üha keerukamaks,” sõnas Mihkelson.