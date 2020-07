Isamaa sees asutati parempoolne liikumine! Eestvedaja: kõik parteikaaslased on oodatud liituma

"Liikmeühenduse eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas," seisab teates.

Ühenduse algataja, Tallinna linnavolikogu liikme Kaido Kuke sõnul on viimastel aastatel pandud seni Eestile edu toonud väärtused kahtluse alla. "Meie praegused valikud otsustavad, kas suudame vabaduste ja heaolu teel jätkata ning olla teistele eeskujuks või muutume halliks endasse kapseldunud riigiks Euroopa äärealal,” ütles Kukk.

“Parempoolsete ühendus näeb, et Eesti peab olema edukas avatud majandusega riik, kus oluline vastutus lasub inimestel endil - riik ei pea igal võimalusel sekkuma, et ettevõtteid tegutsema ja inimesi elama õpetada," lisas Kukk.

Ühenduse asutajate hinnangul on Eestis klassikaline parempoolsus tegemas vähikäiku - Reformierakond on loobunud parempoolsest maailmavaatest ja uued parteid on kas vasakpoolsed või äärmuspopulistlikud. Isamaa peab pakkuma sellele alternatiivi ja koondama parempoolse valijad enda taha.

Nad avaldasid ka manifesti, kus muu hulgas seisab, et tark riik soodustab tarka rännet. "Ränne on vabas maailmas loomulik ning konservatiivne poliitika ei seisne mitte sisserände eitamises, vaid targa rände soodustamises ja selle juhtimises Eesti majanduse ja julgeoleku huvidest lähtuvalt."

Lisaks märgitakse, et parlamentarismi ei tohi mõtlematult lammutada. "Taasiseseisvumise järgselt end sisse töötanud esindusdemokraatia on taganud Eesti stabiilse ja tasakaalustatud arengu – selle traditsiooni lammutamine oleks viga. Peame hoiduma populistlikest katsetest avada põhiseadust või kehtestada seadusi rahvahääletuse teel ning kindlustama esindusorganite (parlament, kohalikud volikogud) sisulist rolli riigi ja omavalitsuste juhtimisel."

Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.

Isamaa puhul on meediaski olnud juttu erakonna võimalikust lõhenemisest, kuna toetus on väga madal ja partei sees on neidki, kes pole Seedri passiivse juhtimisstiiliga rahul.